Сотрудники подмосковного Фонда капремонта помогли собрать гумпомощь для участников СВО

Сотрудники подмосковного Фонда капитального ремонта приняли участие в добровольном сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На собранные средства закупили балаклавы, утепленные резиновые сапоги, термобелье, кровоостанавливающие турникеты, индивидуальные перевязочные пакеты и гигиенические средства, уточнили в ведомстве.

В МинЖКХ региона подчеркнули, что своим примером коллектив Фонда капитального ремонта Московской области призывает всех неравнодушных граждан присоединяться к таким акциям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе встречи с главой Раменского округа Николаем Ханиным подчеркнул, что бойцы СВО и их близкие нуждаются в особой заботе.