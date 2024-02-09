Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Раменского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Раменского городского округа Николай Ханин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили развитие муниципалитета, а также реализацию президентских и губернаторских программ.

Андрей Воробьев подчеркнул, что Раменский округ очень значим для Подмосковья. Этот муниципалитет занимает большую территорию, на которой расположено множество предприятий.

«Есть вопросы, связанные с образованием, благоустройством — все то, что волнует наших жителей. В этом году Раменский и еще ряд округов обратили на себя внимание перебоями с электроснабжением. Это связано с большим количеством людей, проживающих в СНТ и коттеджных поселках», — сказал губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что ранее обсудил с министром энергетики РФ вопрос строительства двух питающих центров в Раменском в партнерстве с компанией «Россети Московский регион». Губернатор добавил, что для решения вопроса перегруженности сетей и улучшения качества их работы к 2026 году в Подмосковье построят три высоковольтных подстанции, одну из них возведут в Раменском, две других — в Чехове и на границе Домодедово и Раменского округа.

Помимо этого, в муниципалитете модернизируют питающие центры «Донино» и «Кварц», а также построят распределительные пункты мощностью 10 кВ. Это позволит повысить качество электроснабжения для трехсот тысяч местных жителей.

Также на встрече Андрей Воробьев и Николай Ханин обсудили строительство образовательных учреждений. В прошлом году в Раменском открылись пристройки на 200 и 450 мест к шестой и тринадцатой школам, а весной в округе планируют начать строительство школы на 1,1 тысячи мест в ЖК «Новые Островцы».

Кроме того, сейчас в муниципалитете по поручению губернатора идет строительство школы на 550 мест. Объект, готовность которого составляет уже 45 процентов, возводят в рамках национального проекта «Образование». По словам Николая Ханина, школу планируют сдать к новому учебному году.

«Рядом со школой расположено здание бывшего роддома. Сейчас совместно с министерством здравоохранения мы проводим в нем капитальный ремонт и модернизацию. Это будет поликлиника для детей и взрослых», — сказал глава округа.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Николай Ханин также доложил Андрею Воробьеву, что в 2023 году была завершена реконструкция Удельнинской поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену, также закончен ремонт в Новосельской и Донинской амбулаториях и стоматологической поликлинике в городе Раменское. В этом году будет проведен капремонт в поликлинике и стационаре Раменской областной больницы.

Также Николай Ханин напомнил, что ранее губернатор поручил наполнить узкими специалистами модернизированную поликлинику в Удельной. По словам главы муниципалитета, эта задача выполняется. В настоящее время укомплектованность врачами составляет 95 процентов.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Что касается спортивных объектов, то в конце текущего года в Раменском будет достроен ФОК с бассейном и залом для бадминтона. Объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

За последние два года большие преобразования произошли и в сфере благоустройства, указал Николай Ханин. Так, в округе завершили реконструкцию Центрального городского парка. Там появились в том числе пешеходные дорожки, смотровая, два амфитеатра, скейт-парк, три детские площадки. В этом году в муниципалитете планируют благустроить зону отдыха у Ильинского пруда.

Отдельно Андрей Воробьев и Николай Ханин обсудили вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В 2023 году у платформы Удельная был построен надземный переход. О его необходимости заявляли местные жители. Аналогичные работы сейчас ведутся в районе платформы Быково. Движение по новому переходу намерены открыть в сентябре этого года.

Кроме того, по территории Раменского округа будет проходить Южно-Лыткаринская автодорога. Движение по ней запустят в конце года. Еще одним важным объектом является дублер Егорьевского шоссе. Стройку планируют начать в третьем квартале текущего года.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Николай Ханин также сообщил, что сейчас в округе на стадии реализации находится порядка сорока инвестиционных проектов, в том числе десять проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций по ним составляет 4,3 миллиарда рублей. Речь идет в том числе об Уральском заводе эластомерных уплотнений. Благодаря новому производственному комплексу предприятия в округе будет создано триста новых рабочих мест.

На встрече также затронули тему поддержки участников СВО и их семей. По словам главы Раменского городского округа, в муниципалитете наладили взаимодействие со всеми семьями военнослужащих. Также помощь оказывается мобилизованным и добровольцам.

Андрей Воробьев подчеркнул, что бойцы спецоперации и их близкие нуждаются в особой заботе, поэтому важно продолжать помогать всем, кому требуется помощь.