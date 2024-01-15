Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность свыше трехсот мероприятий в Московской области

Экипажи вневедомственной охраны в Подмосковье совершили более 2,5 тысячи выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов, что позволило избежать краж на охраняемых объектах, сообщили в подмосковной Росгвардии. Им также удалось обеспечить безопасность более 300 мероприятий в регионе.

Сотрудники ведомства задержали около 700 граждан, которых подозревают в совершении преступлений и нарушении административного законодательства. Работники подразделений лицензионно-разрешительной работы также провели более 700 проверок, чтобы обеспечить сохранность оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота удалось изъять около 200 единиц оружия. Также они составили 198 административных протоколов по факту нарушения законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, 46 разрешений были аннулированы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.