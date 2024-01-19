Сотрудники Росгвардии следили за безопасностью жителей Московской области во время крещенских купаний

Более 1,2 тысячи сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по Московской области обеспечивали безопасность жителей в ходе крещенских купаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До начала мероприятия места для купания и прилегающие к ним территории обследовали инженерно-досмотровые группы ОМОН «Русич» и «Пересвет», возле мест проведения православных богослужений также находились группы задержания вневедомственной охраны. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы следили за оборотом оружия, проверяли условия его хранения у граждан, которые проживают возле мест проведения праздничных мероприятий.

«В общей сложности на территории Московской области было подготовлено около 600 оборудованных мест для купаний. Правонарушений не допущено», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.