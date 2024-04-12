Сотрудница Львовской таможни похвасталась нарядом за тысячи долларов и через час была уволена

Главный госинспектор Львовской таможни Юлия Дрыга похвасталась модным луком за 8000 долларов и через час лишилась своей должности, пишет «Страна.ua».

На улице чиновница рассказала тиктокеру, сколько стоит ее наряд.

«Шляпа Руслана Багинского за 18 000 гривен, сумка Louis Vuitton — $1500 и обувь Hermes — $800, часы Cartier — $5000», — разоткровенничалась Дрыга.

Она отметила, что даже у ее собачки поводок от Gucci за 200 баксов.

В ответ на вопрос репортера, чем она занимается, Дрыга ответила, что работает «немножко на себя, немножко на государство».

Через час пресс-служба Львовской таможни сообщила, что с 12 апреля Дрыга на государство уже не работает.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года Львовская область стала лидером по количеству зафиксированных фактов коррупции на Украине.