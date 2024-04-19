Социальные услуги теперь доступны на портале «МОе Подмосковье»

На портале «МОе Подмосковье» теперь появились «Соцуслуги», их вывели туда для удобства местных жителей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Теперь все удобно и под рукой. Можно легко найти соццентр, получить необходимые услуги, взять в прокат средства реабилитации, нанять сиделку, заказать соцтакси и многое другое. Ежегодно эти услуги охватывают более 200 тысяч жителей региона», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на «Соцуслугах» доступен личный кабинет пользователей, где можно будет отслеживать историю и статус своих заявок. Кроме того, граждане, которые проходят реабилитацию в областных соццентрах, смогут ознакомиться с электронным расписанием занятий в личном кабинете. Подробности о портале доступны здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.