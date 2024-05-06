Социальный раунд «Безопасная мобильность» стартовал в Московской области

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартовал социальный раунд «Безопасная мобильность», который представляет собой комплекс профилактических и просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних водителей современных средств передвижения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мероприятия организовали областная Госавтоинспекция, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры и Министерством образования и Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также РОО «Союз безопасности дорожного движения», они пройдут во всех муниципалитетах. В рамках них для подростков подготовили серию тематических мультимедийных продуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.