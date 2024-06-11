Социальный раунд «Некуда спешить» проходит в Московской области

В Подмосковье начался социальный раунд «Некуда спешить», в рамках которого сотрудники Госавтоинспекции региона и активисты общественных объединений проведут тематические мероприятия на тему дорожного движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Автоинспекторы расскажут о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений скоростного режима курсантам автошкол и работникам автотранспортных предприятий, посетителям регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ, автосалонов и многофункциональных центров, а также автозаправочных станций», — говорится в сообщении.

Мероприятие проводят областная Госавтоинспекция, Министерство социальных и информационных коммуникаций и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области при участии региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения». Водителям региона также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, снижать скорость в населенных пунктах, перед пешеходными переходами и вблизи мест притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.