Сотую дорогу отремонтировали в Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Дорожные службы Подмосковья отремонтировали 100-ую региональную дорогу в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», работы прошли на улице Октябрьская в поселке Ильинский Раменского округа. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Участок ремонта протяженностью 2,5 километра является одной из центральных улиц поселка <…>. Благодаря проведенным работам проезд к социально значимым объектам стал доступнее и безопаснее более чем для 6,5 тысячи автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В общей сложности с начала ремонтного сезона в рамках нацпроекта отремонтировали более 315 километров покрытия региональных дорог, на муниципальной сети — более 490 дорог общей протяженностью свыше 300 километров. Ознакомиться с программой ремонта можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.