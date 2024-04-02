Советник Шойгу Ильницкий назвал голую вечеринку Ивлеевой ментальной агрессией против России

Запад разрабатывает различное ментальное оружие против российского народа, и та вечеринка, которую устроила скандально известный блогер Ивлеева, один из видов такого оружия. Так считает Андрей Ильницкий, советник министра обороны РФ. Его статья появилась на страницах журнала «Арсенал Отечества».

При своем противостоянии с какой-либо страной Соединенные Штаты пытаются внедрить в нее идеологические платформы, которые ведут пропаганду безответственности и деградации. При этом старательно стирается национальная история, культура, общество пытаются лишить идеологии, ведется агитация за лидирование каких-либо меньшинств.

«Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», - указал Ильницкий.

Советник добавил, что «голая вечеринка» стала всего одним, но очень ярким примером «ментальной агрессии» против РФ. С помощью таких актов стараются расколоть общество и, в первую очередь, молодежь.

Ранее сообщалось, сколько стоила самой Ивлеевой эта вечеринка. По ее итогам она задолжала различным организациям порядка 23,9 миллионов рублей. Суммарные финансовые потери ее гостей тянут ан сотни миллионов рублей, поскольку их концерты начали массово отменять по всей России.