Оскандалившаяся Ивлеева задолжала кредиторам почти 24 млн рублей

Ведущая Анастасия Ивлеева задолжала за свой провальный проект бара 23,9 млн рублей с учетом штрафов и неустоек. Об этом сообщает SHOT.

Блогер в 2021 году открыла ООО «Капельница групп», которая была ответственна за работу бара. Однако заведение так и не открылось, а долги по кредитам росли стремительно.

Спустя два года в суд обратился предприниматель Александр Мокров. Он подал иск к «Капельница групп» на 15,9 млн рублей. Компанию признали банкротом. Тем временем ООО «Депо» отсудила у компании Ивлеевой 7,1 млн рублей за аренду помещения под бар.

В результате все долги выросли в сумму 23,9 млн рублей. Эти деньги пытаются забрать у Ивлеевой через суд.

Напомним, что Анастасия Ивлеева оскандалилась в декабре 2023 года из-за проведенной вечеринки 18+ в Москве. Мероприятие было закрытым, но откровенные снимки и видео все равно попали в Сеть. После этого блогера и ее гостей стали отменять в телешоу и отзывать контракты. Сама Ивлеева расплатилась за административное нарушение суммой в 100 тысяч рублей. Помимо этого ее деятельность попала под проверку ФНС.

Ранее стало известно, сколько Настя Ивлеева может заплатить за возвращение в карьеру после скандала.