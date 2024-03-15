Советский и украинский писатель Ян Таксюр проголосовал на выборах президента России в Подмосковье

«Проголосовал за человека, на которого очень рассчитываю. Я православный человек и молюсь за него. У меня очень много надежд с ним. Они связаны и с тем, что произойдет в России, и с тем, что произойдет на моей Родине в Украине. Я мечтаю и очень жду, что Святая Русь, единый народ, воссоединится», — сказал Таксюр.