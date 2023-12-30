«Современное звучание с элементами нулевых»: раскрыты эксклюзивные подробности о новой группе Влада Соколовского
Влад Соколовский заявил, что не бросит сольную карьеру из-за новой группы
Фото: [Социальные сети]
Известный российский певец Влад Соколовский анонсировал запуск нового проекта — бойз-бэнда «X 4». Продюсировать проект артист собирается сам, он же будет и одним из участников.
Как объяснил музыкант, в состав коллектива вошли известный DJ Che Rocky, популярный R&B-артист Erian, а так же харизматичный хип-хоп-исполнитель Santee.
«Все они — состоявшиеся на сегодняшний день в молодом музыкальном рынке артисты. Запуск проекта уже официально произойдет совсем скоро. Сейчас мы заявились, будем двигаться дальше», — рассказал Соколовский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
При этом, по его словам, бросать собственное творчество он не собирается.
«Сольная карьера есть, она продолжается, никуда она не денется, но также будет второй проект, в котором я буду участвовать. Творчество группы «X 4» будет современным по звучанию, иногда с нотами нулевых, так как все-таки бойзбенд — это тоже определенный формат, определенная мелодика», — добавил он.
Ранее Влад Соколовский рассказал, что группа «БиС» распалась из-за ссоры с Меладзе.