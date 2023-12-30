«Современное звучание с элементами нулевых»: раскрыты эксклюзивные подробности о новой группе Влада Соколовского

«Сольная карьера есть, она продолжается, никуда она не денется, но также будет второй проект, в котором я буду участвовать. Творчество группы «X 4» будет современным по звучанию, иногда с нотами нулевых, так как все-таки бойзбенд — это тоже определенный формат, определенная мелодика», — добавил он.