Спасатель на двух колесах: велосипедист вывел лосенка с оживленной трассы в Подмосковье

В национальном парке «Лосиный Остров» велосипедист предотвратил гибель молодого лося, который в растерянности вышел на проезжую часть. Как пишет REGIONS , мужчина не только отогнал животное в безопасную зону, но и заснял необычный диалог с диким зверем, который послушно следовал за человеком в чащу.

Обычная поездка по лесопарковой зоне превратилась в спасательную операцию. Очевидец обратил внимание на маленького сохатого, который стоял посреди дороги и явно не понимал, куда двигаться дальше. Учитывая интенсивность движения и регулярные нарушения скоростного режима на этой территории, шансов выжить у животного практически не оставалось.

Мужчина принял нестандартное решение: он спешился и попытался позвать лосенка за собой. Удивительно, но зверь отреагировал на голос. На любительских кадрах видно, как спаситель спокойным тоном уговаривает своего «собеседника».

«У меня получается с ним договариваться, он меня слушается. Я ему говорю: „Пойдем со мной“! И он идет — молодец!» — комментирует происходящее автор ролика.

В администрации «Лосиного Острова» пояснили, что такое поведение характерно для начала лета. В этот период годовалые лосята проходят сепарацию от матерей и начинают самостоятельную жизнь: исследуют территорию и учатся добывать пищу. Однако молодняк пока не осознает исходящей от автотранспорта угрозы и не испытывает панического страха перед людьми, что делает их особенно уязвимыми.

Сотрудники парка напоминают о строгих правилах безопасности. Водителям рекомендуется сбрасывать скорость до минимума рядом с лесными участками, особенно там, где установлены предупреждающие знаки. Пешеходам же категорически запрещено приближаться к лосятам ради эффектных снимков или попыток подкармливать их. Подобное вмешательство сбивает естественные механизмы адаптации и приучает зверей к попрошайничеству, что в дикой природе равносильно приговору.

Если заблудившийся лесной гость вышел к дороге или в жилую зону, это считается чрезвычайной ситуацией. О таких случаях требуется немедленно информировать администрацию парка по телефону +7(495)323-88-85 или звонить в службу спасения по номеру 112.