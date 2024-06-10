В Калифорнии медведь разорвал пенсионерку на части в ее доме

В калифорнийском Даунивилле бурый медведь пробрался в дом пожилой женщины и загрыз ее. На месте нашли части тела хозяйки, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на иностранный источник.

Оголодавший медведь пробрался в дом к пожилой американке в Даунвилле и провел там несколько дней. Он убил хозяйку и, как полагают, все время лакомился частями ее тела. Известно о трагедии стало, когда бабушку решили проверить неравнодушные соседи.

При этом полиция считает, что женщину медведь убил с одного удара в область шеи. Произошедшее оказалось первым случаем нападения черного медведя на человека в штате, еще и самостоятельно забравшегося в дом.

Дочь пожилой жертвы отметила, что ее мама подкармливала местных кошек и собак, и, вероятно, запах от еды привлек дикого зверя.

Судьба медведя оказалась незавидной: его отловили, подвергли экспертизе и усыпили.

Ранее сообщалось, что бизон поднял на рога пожилую американку за нарушение личного пространства.