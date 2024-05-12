Спасатели в Белгороде извлекли из-под завалов тело 12-го погибшего

В ходе продолжающейся спасательной операции в Белгороде на месте обрушившегося из-за обсрела ВСУ дома экстренными службами найдено тело еще одного погибшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Таким образом, общее количество жертв увеличилось до двенадцати.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся очередному массированному обстрелу украинскими боевиками. В результате бомбардировки ракетами дальнего радиуса действия обрушился целый подъезд в десятиэтажном жилом доме. По факту произошедшего следственный комитет РФ СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

«Под завалами дома в Белгороде найден еще один погибший. Всего извлечены 12 тел погибших», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поиски людей под обломками в Белгороде осложнил пожар и сигналы о ракетной опасности, из-за которой спасатели вынуждены делать паузы.