Под завалами десятиэтажки в Белгороде, где могут находиться люди, начался пожар

В Белгороде под завалами частично рухнувшего десятиэтажного здания начался пожар, передает Shot. При этом судьба десяти человек до сих пор неизвестна: в этот момент они могут находиться под обломками дома.

По словам очевидцев, которые находится недалеко от места ЧП в Белгороде, под рухнувшими плитами дома был слышен хлопок. После него повалил дым. Спасатели поливают груду бетона водой. Они также пытаются достать мужчину с первого этажа, которого придавило плитами.

Напомним, ВСУ обстреляли Белгород 12 мая ракетами «Точка-У». Было сбито не менее шести таких ракет, но обломок одной из них ударил в жилой десятиэтажный дом. Известно как минимум о 20 пострадавших. О жертвах информации нет. Сотрудники МЧС и другие силы вынуждены делать перерывы из-за сигнала ракетной опасности: не исключают, что ВСУ ударят вновь в самый ответственный и непростой момент для белгородцев.

Ранее сообщалось, что десять человек разыскивают на месте обрушения дома в Белгороде. Среди них семьи с детьми.