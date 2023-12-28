Спасла буква «Z»: как отряд разведчиков чуть не погиб от рук сослуживцев

Российские разведчики привыкли рисковать жизнью на передовой. О том, как разведотряд спасся благодаря символике ВС РФ, нам рассказал боец Тимофей Смирнов.

В начале спецоперации группа, в которой шел Тимофей, отправилась на разведку. Населенный пункт был взят, там стояло много российской техники, но надо было посмотреть, что дальше. На выезде дорогу сторожили только двое бойцов.

Километрах в пяти от того места находился следующий населенный пункт, куда и отправились разведчики. Там солдаты остановились, выстроили круговую оборону, а затем при помощи коптера вычислили позиции украинцев.

«Дрон все пофотографировал, и мы двинулись обратно. Однако там, где были всего два бойца, в нашу сторону уже были повернуты противотанковая управляемая ракета, крупнокалиберный пулемет и сидели гранатометчики. Хорошо, что издали не стали палить. Мы подъехали, а они нам пальцем у виска крутят: дескать, больные совсем», — сказал Смирнов.

Оказалось, что те двое бойцов поменялись, а им на смену пришла хорошо вооруженная охрана.

«Тогда нас спасли только «Z» на технике, потому что у украинцев те же самые машины, и отличить своих от чужих сложно», — объяснил Тимофей в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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