«Стало сложнее»: боец СВО объяснил, почему нельзя самостоятельно покупать дроны для фронта

Профессия оператора БПЛА — одна из самых востребованных на СВО. Тимофей Смирнов впервые опробовал себя в этой роли перед спецоперацией, когда на учениях его отряд обучали работать с дронами. Теперь же за его плечами не один десяток пораженных целей.

Как объяснил Тимофей, умение поднимать вверх «птичку» и разведывать с ее помощью местность прививали всем в его разведотряде. Это была одна из обязательных дисциплин при обучении еще до начала СВО.

«Давали азы управления: включать, выключать, вверх-вниз летать и так далее. Мы научились вести разведку и наводить артиллерию с помощью коптеров. Но практического опыта ни у кого не было. И в первые месяцы боев единственной миссией БПЛА оставалась разведка», — уточнил Тимофей в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бойцы даже не знали о том, что беспилотники можно использовать для сброса гранат на противника или, тем более, как камикадзе, напичканного взрывчаткой. Гораздо позже стали появляться первые видео с коптеров, где уничтожается противник.

«Мы сразу столкнулись с тем, что у ВСУ часто работают средства глушения — РЭБ. Тогда дрон начинает себя неадекватно вести: пытается улететь не туда, теряет связь, показывает ошибки. Но всеми правдами и неправдами мы сохраняли наших «птичек», иногда рискуя жизнью», — вспомнил Смирнов.

Как сказал боец, сейчас техника шагнула далеко вперед. И далеко не все беспилотники, которые поставляли на фронт в начале СВО, подойдут бойцам сейчас.

«Дроны стало покупать сложнее, деталей на рынке меньше, приходится выдумывать что-то при сборке. Но покупать любой БПЛА, чтобы отправить на передовую, не надо. Волонтеры работают по запросам из бригад, берут именно те модели, которые нужны. Я и сам по возможности адресно скидываюсь на дроны», — заметил боец.

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