Спектакль представили на сцене конгресс-центра ОЭЗ «Дубна»

Жители и гости Дубны смогли увидеть спектакль «Дети понедельника», который представили в рамках нового проекта управляющей компании ОЭЗ «Дубна» — «Культурные странички». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Спектакль Кимрского театра драмы и комедии в постановке режиссера, заслуженного артиста России Евгения Сикачева показали в конгресс-центре особой экономической зоны. Он повествует об истории молодого итальянца, который познакомился с девушкой по интернету, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.