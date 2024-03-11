Спектакль представили на сцене конгресс-центра ОЭЗ «Дубна»
Фото: [ОЭЗ «Дубна»]
Жители и гости Дубны смогли увидеть спектакль «Дети понедельника», который представили в рамках нового проекта управляющей компании ОЭЗ «Дубна» — «Культурные странички». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Спектакль Кимрского театра драмы и комедии в постановке режиссера, заслуженного артиста России Евгения Сикачева показали в конгресс-центре особой экономической зоны. Он повествует об истории молодого итальянца, который познакомился с девушкой по интернету, уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.