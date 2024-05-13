МЧС России: из-под завалов многоэтажки в Белгороде извлекли пятнадцатого погибшего

Как сообщает пресс-служба МЧС России, только что экстренные службы извлекли из-под завалов еще одного погибшего. Таким образом, количество число жертв вражеской ракетной атаки выросло до 15.

«Тело пятнадцатого погибшего извлекли из-под завалов в Белгороде», — говорится в публикации ведомства в соцсетях.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся очередному массированному обстрелу украинскими боевиками. В результате бомбардировки ракетами дальнего радиуса действия обрушился целый подъезд в десятиэтажном жилом доме. По факту произошедшего следственный комитет РФ СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на тишину в так называемых независимых западных СМИ, подавляющее большинство из которых проигнорировали многочисленные бомбежки украинскими боевиками мирного приграничного с Украиной российского Белгорода.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя Аврора Гнедыш и ее мама Екатерина погибли от попавшей в многоэтажку в Белгороде ракеты ВСУ.