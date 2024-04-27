Специалист Стуров объяснил, как правильное питание помогает в борьбе с атеросклерозом

Атеросклероз и сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания — бич современного общества. Во многом люди сами доводят себя до такой истории, но избежать этого можно, если четко следовать рекомендациям специалистов. Об этом в интервью RT рассказал завкафедрой общей врачебной практики РУДН, кандидат медицинских наук Николай Стуров.

Повышенный холестерин на фоне неправильного питания рано или поздно ведет к проблемам с сердцем и сосудами. Это яркий триггер для развития болезней. В сутки организм вырабатывает почти грамм холестерина, в добавок человек получает его с пищей (около 0,3—0,5 г). Именно по этой причине важно в первую очередь скорректировать свое питание, ведь норма за сутки примерно 250 мг в день. Это два стакана молока или одно яйцо. То есть, уложиться в рамки непросто.

Атеросклероз, процесс отложения холестерина в стенке сосудов, может привести к проблемам со здоровьем и даже летальному исходу из-за полной закупорки кровеносных путей. Подвержены атеросклерозу больше курильщики, гипертоники, люди в постоянном стрессе, а также те, кто ест много тяжелой и вредной пищи. Врач отмечает, что в Японии атеросклероз встречается реже, преимущественно из-за верного подхода к питанию.

«В этом плане интереснее пример японцев, которые, конечно, тоже страдают от атеросклероза, однако заболевание развивается у них реже и позднее, чем у европейцев. Говоря о причинах этого феномена, нельзя исключать и генетические аспекты, однако в Японии еще и достаточно уникальные пищевые традиции — в рационе велика доля морепродуктов, обогащенных омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению общего холестерина», — объяснил Николай Стуров.

Любую смену рациона лучше обсуждать с врачом, но гипохолестериновая диета считается достаточно щадящей. Ведь животные жиры по этой схеме питания меняются на растительные, увеличивается количество зелени, овощей, фруктов. Однако врач напомнил, что от мяса в этом случае отказываться не нужно. Главное, чтобы этот продукт был не жирным. При этом важно помнить еще правило: нужно снижать потребление соли.

Врач подчеркнул, что холестерин получать нужно, просто в умеренных количествах. Достаточно снизить уровень этого вещества на 20-25% как раз за счет правильного питания. Этого обычно хватает для снижения рисков развития заболеваний.

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