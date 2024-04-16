Врач Денисова связала головные боли и простуду с нехваткой определенных витаминов

Врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, что может указывать на нехватку витаминов и нарушение обмена веществ в организме.

При нарушении обмена веществ и проблемах ЖКТ важные элементы усваиваются хуже. При этом разные признаки могут указывать на нехватку определенных витаминов.

Так, по словам Денисовой, частые простуды указывают на дефицит витамина Е, железа, цинка и фолиевой кислоты. Об этом также может подсказать нарушение менструального цикла.

Постоянные ОРВИ, общая вялость и снижение продуктивности может говорить о нехватке или плохом усвоении витамина D. В случае, если имеется еще и склонность к образованию кровоподтеков, то следует сделать упор на витамин К.

При дефиците калия, витаминов группы В и магния, начинаются частые головные боли, проблемы со сном, головокружения и судороги.

Врач подчеркнула, что у некоторых людей стабильно держится вес и даже имеется склонность к его набору, при том, что они уделяют время физнагрузке и правильному питанию. Это также указывает на нарушение обмена веществ. Также это может говорить про накопление «вредного» холестерина.

Специалист рекомендует в случае обнаружения каких-либо проблем с ногтями и волосами обращаться к гастроэнтерологу. Только после обследований и анализов можно точно сказать, каких витаминов не хватало, или что именно повлияло на здоровье. Только после этого можно обращаться к косметологу и дерматологу.