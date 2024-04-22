Специалисты Главгосстройнадзора проверили ход строительства новой школы в деревне Коробово

Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ проверили ход строительства новой школы в деревне Коробово в Ленинском городском округе.

Отмечается, что работники лаборатории провели проверку качества устройства монолитных железобетонных конструкций, обеспечивающих безопасность и надежность строения.

Напоминаем, что новую школу возводит Группа «Самолет» за счет внебюджетных источников финансирования. Достроить объект планируется в конце текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне откроют уже к началу нового учебного года.