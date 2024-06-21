Специалисты Гостехнадзора Подмосковья проверили работу почти тридцати региональных аттракционов

За неделю инспекторы Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области проверили работу 28 региональных аттракционов, им удалось выявить недочеты у двух развлекательных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На территории ледового дворца «Берхаус» в городе Орехово-Зуево, оператором аттракциона батут «ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ» оказалось лицо не достигшие 18-летнего возраста, что противоречит правилам эксплуатации развлекательных технических средств», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме того, по его словам, у аттракциона «Цепочная карусель Барокко» в парке «Наташинские пруды» в городском округе Люберцы не было приборов контроля скорости ветра. В связи с этим эксплуатантам вынесли предостережения о недопущении нарушений обязательных требований и эксплуатации технических средств, подчеркнул министр. Отметим, что на предыдущей неделе специалисты проверили 119 аттракционов в области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.