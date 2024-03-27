Специалисты Госветслужбы Подмосковья помогли коту обрести новый дом

В Сергиево-Посадскую ветеринарную станцию обратилась местная жительница, которая попросила найти новых хозяев для своего двухлетнего кота. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты Госветслужбы предварительно провели животному обследование и выяснили, что у него нет серьезных заболеваний. После этого кот, которого назвали Тишей, прошел карантин, вакцинацию и смог уехать в новую семью.

«Прежде чем завести питомца, важно хорошо подумать о своих возможностях и обязательствах перед ним. Животные требуют внимания, заботы и любви, и только ответственные владельцы могут обеспечить им достойное качество жизни. Мы надеемся, что Тиша обрел любящих его владельцев, которые никогда не предадут его», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.

В ведомстве напомнили, что хозяевам не следует бросать своих домашних животных на улице. За это им может грозить административная ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.