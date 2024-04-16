Специалисты Минсельхоза Подмосковья провели проверку на «Экоферме Заречье» в Серпухове

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели проверку о соответствии деятельности хозяйства требованиям, предъявляемым к племенному животноводству на «Экоферме Заречье» в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что «Экоферма Заречье» является единственным племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в регионе. В настоящее время в хозяйстве содержится почти четыреста восемьдесят голов, включая 216 коров и 3 быка-производителя. Животные на ферме отличаются высоким ростом и хорошо развитой мускулатурой.

Примечательно, что в прошлом году хозяйство реализовало почти сто пятьдесят коров класса элита-рекорд и элита в хозяйства Красноярского края, Республики Хакасия и Мордовии. Кроме того, имеется опыт реализации племенного молодняка на экспорт.

Летом поголовье выпасается на культурных пастбищах, а зимой содержится на специально оборудованных выгульных площадках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.