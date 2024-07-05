Специалисты Минсельхозпрода Подмосковья обсудили вопросы биобезопасности в условиях развития молочного скотоводства
Фото: [Пресс-служба Правительства Вологодской области]
Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приняли участие в межрегиональном совещании, которое было посвящено биобезопасности в условиях интенсивного развития молочного скотоводства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, они прошли межрегиональные учения по локализации и ликвидации очага ящура — острого вирусного заболевания в Вологодской области. Участники встречи затронули темы эпизоотической безопасности, учета и маркировки сельскохозяйственных животных, обсудили перспективы развития отрасли молочного скотоводства и не только.
«Во время учений по локализации очага ящура, были отработаны теоретические вопросы и усовершенствованы практические навыки специалистов Государственных ветеринарных служб. Также было отлажено взаимодействие между организациями, ведомствами и учреждениями при проведении мероприятий по ликвидации заболевания», — заключили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.