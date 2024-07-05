Специалисты Минсельхозпрода Подмосковья обсудили вопросы биобезопасности в условиях развития молочного скотоводства

«Во время учений по локализации очага ящура, были отработаны теоретические вопросы и усовершенствованы практические навыки специалистов Государственных ветеринарных служб. Также было отлажено взаимодействие между организациями, ведомствами и учреждениями при проведении мероприятий по ликвидации заболевания», — заключили в ведомстве.