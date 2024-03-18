Специалисты Мосавтодора провели работы по содержанию дорог в шести округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели комплекс работ по приведению дорожных элементов в нормативное состояние в шести округах Подмосковья, они прошли в рамках содержания региональной дорожной сети региона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Ступине на улице Городищенская исправили работу светофора, в Чехове на улице Московская — провели демонтаж старого и установку нового дорожного знака, в Люберцах на улице Вертолетная — восстановили работы линии освещения, в селе Спасс Волоколамского округа — провели ремонт искусственной дорожной неровности. Кроме того, дорожники установили барьерное ограждение в Котельниках на Дзержинском шоссе и устранили ямы в Куровском Орехово-Зуевского округа на улице Советская. В ведомстве уточнили, что такую работу проводят оперативно, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.