Специалисты «Мосавтодора» скорректировали работу светофоров в пяти округах Подмосковья

Работы были проведены в Люберцах, Волоколамске, Подольске, Коломне и Егорьевске, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в селе Спасс под Волоколамском скорректировали работу светофоров на улице Садовая и в черте города на улице Ново-Солдатская, в деревне Марусино городского округа Люберцы работы провели на улице Заречная, в Егорьевске — на улице Антипова, в Подольске — на улице Маштакова, а также на автомобильной дороге недалеко от деревни Холмы под Коломной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Красногорске откроют две дороги и два путепровода.