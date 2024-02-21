Специалисты привели в нормативное состояние дорожные элементы в пяти округах Подмосковья

Так, дорожные службы в том числе восстановили работу светофоров на Звездной улице в Серпухове, очистили опоры освещения на Кутузовском шоссе в Солнечногорске и остановочный пункт на улице Академика Горячкина в Подольске. Также было устранено подтопление автодороги на Речной улице в Красногорске.

Обследование региональной дорожной сети проводится на регулярной основе. Это необходимо для безопасности дорожного движения. Все работы по восстановлению или замене объектов дорожной инфраструктуры специалисты проводят в короткие сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что региональным подразделениям ДПС передали 130 новых патрульных автомобилей.