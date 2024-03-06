Специалисты устранили недостатки на дорогах в пяти округах Подмосковья

Сотрудники Мосавтодора провели комплекс работ по приведению дорожных элементов в нормативное состояние в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, дорожники восстановили работу освещения в Реутове от улицы Октября до Носовихинского шоссе, отремонтировали ямы в Коломне на улице Щуровская, установили барьерное ограждение на Каширском шоссе в Ступине. Помимо этого, в Раменском на улице Карла Маркса заменили поврежденный дорожный знак, а в Можайске на улице 20 Января — очистили остановочный пункт Школа № 2. В ведомстве подчеркнули, что дорожные службы проводят обследования региональной дорожной сети на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.