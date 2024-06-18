Специальная экспедиция обнаружила место гибели советского парохода «Поморье»

Пароход «Поморье» утонул еще в 1941 году, но все это время оставалось неизвестным точное место, а также причины его гибели. Все это выяснила специальная экспедиция. Об этом рассказал ТАСС .

Русское географическое общество регулярно организует различные экспедиции. В этот раз общество вместе с фондом «Помни войну» занялось поиском парохода «Поморье», который утонул 22 августа 1941 года в акватории Белого моря.

«Обнаружили грузопассажирский пароход «Поморье», погибший рядом с островом Большой Седловатый в Порьей губе Кандалакшского залива. Судно лежит на глубине 79,5 м, разломившись на две части», - заявили по этому поводу представители министерства обороны.

До сих пор не было известно, от чего именно погибло судно. Вероятной причиной мог стать подрыв на мине. Теперь эта причина гибели подтвердилась. Из состава экипажа в и пассажиров в 68 человек до берега сумели добраться только двое.

Ранее пресса сообщила о морской катастрофе, которая случилась у берегов Японии. Там танкер, который стоял на рейде, перевернулся из-за сильного ветра. При этом погибло как минимум 7 человек.