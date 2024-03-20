Семь человек погибли у берегов Японии во время катастрофы с танкером

Судно стояло на якоре неподалеку от города Симоносеки. Его опрокинуло сильным ветром. Об этом сообщил телеканал NHK.

Чрезвычайное происшествие на море произошло в префектуре Ямагути. Танкер, который перевозил жидкие химические вещества, стоял на рейде в условиях очень сильного ветра. Сначала поступили сообщения, что он очень сильно покосился. Затем танкер перевернулся.

Береговая охрана занята спасением людей с погибшего судна, на котором находились 11 человек. Все они имеют гражданство Индонезии, Южной Кореи либо Китая. Из воды извлечено уже 9 человек. Семеро из них погибли. О состоянии еще двух человек ничего не сообщается. Двое членов экипажа пока не найдены. В поисках задействованы как катера, так и вертолеты.

Ранее появлялись сообщения о том, что американский танкер был арестован иранскими властями в Оманском заливе. Ранее данное судно занималось транспортировкой нефти из этой страны, но было конфисковано по решению суда Соединенных Штатов. Теперь Америка снова лишилась танкера, который по сути захватила.