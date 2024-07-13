Spiegel: Германия разработала секретный план на случай войны с Россией

Бундесвер на случай гипотетического вооруженного противостояния ФРГ с Россией разработал «Оперативный план Германия», целью которого является мобильная и экстренная передислокация германских военных, написал обозреватель Spiegel Расмус Бухштайнер.

Согласно полученным данным репортера, бундесвером планируется перебросить в случае обострения из западных регионов страны и соседних Нидерландов с Бельгией более 800 тыс солдат и 200 тысяч единиц военной техники, пояснил Бухштайнер.

«Если произойдет эскалация на восточном фланге НАТО, сотни тысяч солдат придется передислоцировать. В секретном документе бундесвера прорабатывается план действий в случае подобного развития событий. Операция может растянуться от трех до шести месяцев и на 13 тысяч километров , которые займет военная колонна », — говорится в статье.

Отдельно приводится в материале, что, согласно секретному плану бундесвера, ключевая роль отводится автомагистрали А2, ведущей от западного Оберхаузена до кольцевой автодороги Берлина. Передислокация предполагает также четкую координацию с полицией и иными гражданскими ведомствами.

«У конвоев должна быть возможность останавливаться каждые 300-500 километров. Также нужны альтернативные маршруты, если не будет возможности пользоваться основными», — добавил Бухштайнер.

Ранее сообщалось, что Германия, Британия и Франция объединяются в разработке нового вооружения.