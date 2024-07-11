Согласно его заявлению, Германия, Великобритания и Франция намерены совместно разрабатывать высокоточное оружие в ответ на растущее военное присутствие России в Европе.

Шольц подчеркнул, что идея возникла во время обсуждений на Мюнхенской конференции по безопасности. Лидеры пришли к выводу, что Европе необходимо современное высокоточное вооружение для поддержания стратегического баланса.

Интересно, что эта инициатива выходит за рамки традиционного альянса. Немецкое издание FAZ сообщило о более широком сотрудничестве, включающем также Италию и Польшу. По данным FAZ, эти страны планируют разработку крылатых ракет с впечатляющей дальностью действия свыше 1000 километров.

Это решение знаменует собой новый вызов в европейской геополитике, демонстрируя готовность континента к технологической модернизации и провокации к развитию дальнейшей гонке вооружений, но уже в Европе, отмечают специалисты.

Ранее мы сообщали о том, что РФ сделала резкое предупреждение новому британскому премьеру Стармеру.