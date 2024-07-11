Германия, Британия и Франция объединяются в разработке нового вооружения
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В четверг канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл амбициозные планы по укреплению европейской обороны.
Согласно его заявлению, Германия, Великобритания и Франция намерены совместно разрабатывать высокоточное оружие в ответ на растущее военное присутствие России в Европе.
Шольц подчеркнул, что идея возникла во время обсуждений на Мюнхенской конференции по безопасности. Лидеры пришли к выводу, что Европе необходимо современное высокоточное вооружение для поддержания стратегического баланса.
Интересно, что эта инициатива выходит за рамки традиционного альянса. Немецкое издание FAZ сообщило о более широком сотрудничестве, включающем также Италию и Польшу. По данным FAZ, эти страны планируют разработку крылатых ракет с впечатляющей дальностью действия свыше 1000 километров.
Это решение знаменует собой новый вызов в европейской геополитике, демонстрируя готовность континента к технологической модернизации и провокации к развитию дальнейшей гонке вооружений, но уже в Европе, отмечают специалисты.
Ранее мы сообщали о том, что РФ сделала резкое предупреждение новому британскому премьеру Стармеру.