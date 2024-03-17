Спикер группировки ВСУ Лиховой «опечалился» и ушел в отставку

Пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины «Таврия» Дмитрий Лиховой объявил, что уходит со своего поста, не имея ни возможности, ни желания далее исполнять вои обязанности.

Напомним, последнее время Лиховой регулярно официально комментировал положении группировки во время отступления ВСУ из под Авдеевки.

«Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью и не спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия"…», — написал он в своем аккаунте в соцсетях.

По признанию Лихового, «на высокой должности» он якобы так и не смог узнать для себя «много нового» и теперь возвращается к выполнению «повседневных обязанностей».

«Скорее, по многим пунктам получил подтверждение того, о чем и так слышал или догадывался. А вообще — знания приумножают печаль, это правда», — загадочно добавил экс-спикер.

К слову, данная отставка в ВСУ не единственная за минувшую ночь. Ранее мы сообщали. что Юрий Игнат больше не будет занимать должность спикера Воздушных сил Украины. Об увольнении военнослужащего сообщил командующий ВС, генерал-лейтенант Николай Олещук.