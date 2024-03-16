Юрия Игната уволили с должности советника командования ВВС Украины

В украинском военном командовании снова произошли замены. Стало известно, что 46-летний Юрий Игнат больше не будет занимать должность спикера Воздушных сил Украины. Об увольнении военнослужащего сообщил командующий ВС, генерал-лейтенант Николай Олещук.

Юрий Игнат остается в составе ВВС Украины, но больше не в должности спикера. На месте советника и представителя пресс-службы он находился с 2018 года. Последнее время практически не выступал в эфирах украинских и зарубежных телеканалов.

Командующий воздушными силами Украины Олещук поблагодарил его за проделанную работу.

«Он будет оставаться в составе воздушных сил и работать на другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь», — отметил на своем канале Олещук.

Какую должность займет Юрий Игнат далее не уточняется. Вероятно, эта информация появится позже.

Ранее сообщалось, что в Германии большая часть правящей коалиции поддержала передачу ракет Taurus Украине.