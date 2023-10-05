Спят в разных кроватях ради детей: психолог раскрыла уловки женатых мужчин

Женатые мужчины используют разные уловки, чтобы заманить доверчивых девушек в свои сети. Как правило, обещания остаются обещаниями, а любовницы либо ждут годами, либо уходят искать свободного.

Психолог Анна Завгороднева рассказала, на что идут женатые мужчины, чтобы удержать женщин рядом.

«Они обычно утверждают, что либо не живут с женой, либо спят в разных кроватях, и все это, конечно, ради детей. Это самые часто встречающиеся уловки», —заявила Завгороднева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Женатые мужчины, по словам психолога, могут также рассказать душещипательную историю про чувства, которые были в юности, но сейчас ушли. Все эти способы задурить голову были неоднократно описаны в мировой литературе.

«Но самое главное, что девушкам, оказавшимся в таких отношениях, кажется, что это не про них, что конкретно их мужчина обязательно уйдет от жены, просто сейчас не время, надо подождать», — добавила Завгороднева.

По ее словам, даже когда мужчина находится в стадии развода, надо очень внимательно за ним наблюдать. Потому что он может оказаться «собирателем голов».

«Вот он сейчас развелся со своей женой, начнет жить с новой девушкой. Они, может быть, даже поженятся, а потом он и с ней разведется и уйдет к следующей», — пояснила психолог.

Случаи, когда мужчина действительно разводится ради любовницы, а потом на ней женится, очень редки, подчеркнула Завгороднева.

«Есть даже очень взрослые женщины, которые оказываются в роли любовницы, чувствуя себя спасительницами, которые помогают своему мужчине прожить в ложном браке, где он несчастен», — заключила собеседница издания.

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