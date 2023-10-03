«Подменяются понятия агрессивного и сильного»: стало известно, почему женщин тянет к уголовникам

«Это некая романтизация уголовного мира. Также надо учитывать сложившийся у женщины образ сильного мужчины, который ее привлекает. У нее подменяются понятия агрессивного и сильного. Она думает, что мужчина стоически терпит несправедливость в виде тюремного заключения, но это не всегда так», — заявила Завгороднева.