«Подменяются понятия агрессивного и сильного»: стало известно, почему женщин тянет к уголовникам
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Он не убийца, насильник или вор — его посадили несправедливо. Так думают женщины, собираясь на встречу с любимым в тюрьму. А эксперты считают, что романтика и жажда приключений руководят дамами, которые сознательно выбирают в спутники жизни заключенных.
Психолог Анна Завгороднева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему женщин тянет к преступникам.
«Это некая романтизация уголовного мира. Также надо учитывать сложившийся у женщины образ сильного мужчины, который ее привлекает. У нее подменяются понятия агрессивного и сильного. Она думает, что мужчина стоически терпит несправедливость в виде тюремного заключения, но это не всегда так», — заявила Завгороднева.
Некоторым дамам сложно пройти мимо любви, которая описана в мировой литературе, продолжила психолог. Эта любовь обязательно должна преодолеть препятствия.
«Как в кино, когда пара друг друга любит, но не может быть вместе. Девушке нужен яркий роман, но при этом еще и очень безопасный. Есть переписка, но живого общения очень мало», — добавила Завгороднева.
И тогда свидания превращаются в настоящее приключение.
«Некий романтизм в этом присутствует: нужно добраться до колонии, преодолеть сложности в получении свидания. То есть все это превращается в какую-то игру, о которой рассказываешь, а окружающие вздыхают и удивляются» —пояснила собеседница издания.
Но это лишь придуманная идеальная любовь, заключила психолог.
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