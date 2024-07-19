Спортсмены Подмосковья получили награды на Кубке России по велоспорту-шоссе спорта лиц с ПОДА

Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали в ходе финала Кубка России по велоспорту-шоссе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Сергей Семочкин дважды одержал победу в классе «Т1-Т2» — в групповой гонке и в индивидуальной гонке на время, Иван Ермаков — в классе «С1-С2» в групповой и индивидуальной гонке. Андрей Евсиков получил «серебро» в индивидуальной гонке и «бронзу» в групповом старте в классе «Н3-Н5». Отметим, что соревнования проходили в Тамбове в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.