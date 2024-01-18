Сразу семь автомобилей столкнулись на дамбе Финского залива в Кронштадте, погиб 18-летний парень

Как пишет «КП-Санкт-Петербург», инцидент произошел вечером в среду, 17 января, при въезде на дамбу Финского залива возле порта Бронка со стороны Петродворцового района Санкт-Петербурга.

На стороне движения в сторону Кронштадта столкнулись одновременно семь автомобилей. В результате массового ДТП один человек погиб.

«В результате аварии один из легковых автомобилей почти наполовину залетел под грузовик. Еще одна фура с манипулятором пыталась уйти от столкновения, но при этом зацепила сразу две машины», — приводится в публикации.

В результате аварии,18-летний водитель, выставлявший знак аварийной остановки, скончался до приезда медиков от удара ехавшего в попутном направлении автомобиля. С ним были двое его пассажиров, которые пострадали и госпитализированы.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Движение по дамбе в направлении Кронштадта сильно затруднено.

Ранее сообщалось, что в Московской области грузовик и легковушка столкнулись в Клину, пострадал один человек.