Сразу три пассажирских поезда застряли в пути из-за схода грузовых вагонов в Приамурье

Сразу три пассажирских состава пришлось задержать из-за аварии, которая произошла в Амурской области. Один из поездов задерживается более чем на 6 часов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления МЧС.

Пути оказались заблокированы на перегоне между станциями Горелый и Бамовское, которые находятся в Селемджинском районе.

«Ожидаются задержки пассажирских поездов сообщением №001 Владивосток - Москва, №002 Москва - Владивосток, №325 Хабаровск – Нерюнгри», - указали по этому поводу в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Поезд Владивосток – Москва ожидает своего отправления на станции Сковородино, он выбился из графика уже более чем на 6 часов. Отставание других пассажирских рейсов не настолько критичные, но пока непонятно, сколько составам придется стоять без движения.

Причиной такой задержки стала авария на железной дороге. Сразу два десятка вагонов грузового состава сошли с путей из-за столкновения с легковым автомобилем. Водитель этого транспортного средства получил травмы и был госпитализирован.