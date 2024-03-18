Двадцать вагонов сошли с путей в Забайкалье из-за столкновения с автомобилем, есть пострадавший

В результате выезда на железнодорожные пути Забайкальской железной дороги легкового автомобиля произошло столкновение с составом, из-за чего сразу двадцать вагонов сошли с рельсов, проинформировала в соцсетях Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сообщается, что в настоящее время движение поездов на участке ЧП временно приостановлено.

«По предварительной информации 18 марта 2024 года на 7234 км перегона Бамовская-Горелый Забайкальской железной дороги в результате столкновения с легковым автомобилем произошел сход 20 порожних вагонов. Движение поездов приостановлено», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля выжил, он госпитализирован. В настоящее время на месте происшествия ведутся восстановительные работы. По факту схода вагонов на станции Бамовская Сковородинская транспортная прокуратура инициировала проверку.