Сроки подачи заявок по программе «Оператор системы маркировки «Честный знак» продлили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье продлили сроки подачи заявок по программе: «Оператор системы маркировки «Честный знак» для КФХ и сельскохозяйственных производственных кооперативов, которые занимаются производством молочной продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках программы фермеры могут получить компенсацию 50% затрат на маркировочное оборудование или выгодные поставки готовых комплектов расходников для маркировки. Заявку можно подать до конца июня. Узнать подробности можно на сайте «Честного знака».
«С 1 сентября стартует обязательная маркировка молочной продукции для фермеров — к этому времени должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на товары с подачей отчета о нанесении, оплате кодов и вводу в оборот, а также реализована регистрация в системе маркировки», — напомнили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.