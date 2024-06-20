Сроки подачи заявок по программе «Оператор системы маркировки «Честный знак» продлили в Подмосковье

«С 1 сентября стартует обязательная маркировка молочной продукции для фермеров — к этому времени должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на товары с подачей отчета о нанесении, оплате кодов и вводу в оборот, а также реализована регистрация в системе маркировки», — напомнили в ведомстве.