США выдали РФ Игоря Лекомцева, сексуально эксплуатировавшего детей

По данным американского ведомства, Лекомцев прибыл в США в 2017 году по туристической визе и пытался там скрыться от российского правосудия.

«Сотрудники службы депортировали 45-летнего гражданина России Игоря Лекомцева. Лекомцева разыскивают в родной стране по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей», – говорится в сообщении.

Отмечается, в 2020 году россиянин был арестован полицией в США. В результате установления его личности выяснилось. что Лекомцев объявлен российской полицией в международный розыск.

Ранее мы писали о том ,что студент из Карелии Васюренко приговорен к девяти годам тюрьмы за призывы вступать в ряды ВСУ.