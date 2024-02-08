Студент из Карелии Васюренко приговорен к девяти годам тюрьмы за призывы вступать в ряды ВСУ

Учащийся в Беломорско-Онежском филиале университета морского и речного флота им. Макарова в Петрозаводске Андрей Васюренко ближайшие девять лет проведет за решеткой. Такой вердикт, рассмотрев материалы дела о госизмене, вынес суд в Санкт-Петербурге.

Как приводится в релизе, размещенном 7 февраля в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Васюренко признан виновным сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых обвинение в госизмене и подготовке к преступлению.

«Дело слушалось в закрытом режиме на выездном заседании в Карелии. Васюренко вину признал. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, из них 2,5 года в тюрьме, остальные – в ИК строгого режима», – сообщили в пресс-службе судов.

Отметим, что учащийся в столице Карелии Васюренко неоднократно с начала СВО призывал россиян вступать в ряды ВСУ и участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

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