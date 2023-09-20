Стадион «Арена Химки» отметил пятнадцатилетний юбилей

Спортивному центру округа исполнилось пятнадцать лет. Глава муниципалитета рассказал, что стадион по-прежнему остается важнейшим спортивным объектом города. Трибуны стадиона вмещают до пятнадцати тысяч болельщиков.

«Комплекс «Арена Химки» возведен на историческом месте. Еще в 1963 году Химкинский Горсовет принял решение о строительстве на берегу Канала имени Москвы небольшого стадиона на 5000 мест - именно там был открыт предшественник «Арены» стадион «Новатор», напомнил глава округа Дмитрий Волошин.

Возведение нового стадиона стартовало в 2005 году. Свой первый матч арена приняла 20 сентября 2008 года. Эта дата и стала днем рождения стадиона.

Прекрасное футбольное поле подарило стадиону статус домашнего для московского «Динамо». В 2009 году здесь проходили матчи отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. А в следующем году стадион принимал в гостях «Баварию» и «Манчестер Сити».

В этом году на стадионе проходят матчи МЕЛБЕТ-Первой лиги. Футбольная арена по-прежнему в прекрасной спортивной форме. Сюда с удовольствием приезжают болельщики самых разных возрастов из всего Подмосковья.