Стали известны подробности ареста начальника управления кадров Минобороны генерала Кузнецова

Глава управления кадров российского Минобороны Юрий Кузнецов действительно задержан правоохранителями. И не просто задержан, а уже и арестован минувшим днем и помещен в СИЗО на время следствия.

Согласно предварительным данным, как передают ряд российских Телеграм-каналов, Кузнецов обвиняется в коррупции, ему вменяют преступные действия, совершенные ранее в бытность им главой Службы защиты гостайны Минобороны.

Информация об аресте Кузнецова подтверждается источниками в российском оборонном ведомстве.

«СМИ нашли в картотеке 235-го гарнизонного военного суда Кузнецова Юрия Васильевича, чье ФИО совпадает с данными главы ГУК. Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на него поступил 13 мая и вечером в тот же день дело заслушали в суде», — приводится в публикации Военкоры Русской весны.

Официальных подтверждений как о задержании, так и об аресте Кузнецова на момент публикации этого материала не поступало.

Напомним, во вторник, 23 апреля, стало известно об аресте замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. По этому же делу были арестованы другие фигуранты — бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. По версии следствия, взятку Иванов получил в виде предоставления услуг, которые оцениваются в более 1 миллиард рублей. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от исполнения обязанностей. Сам замглавы ведомства свою вину не признает.

Ранее мы сообщали, что защита попытается освободить Тимура Иванова из СИЗО с помощью залога.