Изувеченное тело школьника обнаружили в одной из квартир Смоленска после пожара

В одном из многоквартирных домов Смоленска произошел пожар, после которого мертвым нашли малолетнего ребенка. Как пишет Shot, на теле погибшего обнаружили следы издевательств, в том числе «недосчитались» одного пальца.

По предварительной информации, тело несовершеннолетнего ребенка нашли после пожара на Черняховской улице. Канал сообщает, что мужчина избил своего сына и отрезал палец в качестве наказания за непослушание. После он запер его в одной из комнат квартиры и совершил поджог. У юного смоленца не было шансов на спасение.

Пожарные обнаружили ребенкауже мертвым. На нем увидели множественные синяки и отрезанный палец.

Отца предполагаемого изувера задержали по горячим следам. Выяснилось, что у него была судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как отмечает Shot, мужчина являлся отцом-одиночкой. Мать мальчика умерла пять лет назад.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали мужчину, который избил 10-летнего сына.